Все криво: в мережі показали черговий конфуз Росії перед ЧС-2018

Футболісти збірної Росії по футболу, яка в ці дні перебуває на тренувальному зборі в австрійському Нойштіфті, поспілкувалися з журналістами.

Перед об'єктивами фото і відеокамер за партнерів по команді віддувався воротар пітерського "Зеніту" Андрій Луньов.

Відзначимо, що протягом всього інтерв'ю на задньому плані у огорожі стояв молодий чоловік, якому разом з напарником довелося відтягувати за краї банер РФС. Плакат без сторонньої допомоги виглядав вкрай непрезентабельно.

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Раніше ЗМІ вказували на величезну кількість ляпів, допущених в Росії при підготовці до ЧС. Так, були опубліковані фото з тріщинами в конструкціях стадіону в Волгограді. У Нижньому Новгороді снігова пліснява з'їла траву на полях баз, де будуть тренуватися збірні Аргентини та Англії. У Казані вирішили пофарбувати землю і пожовклу траву на прилеглій до "Казань Арені" території в зелений колір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські чиновники зганьбилися з вибором місця для реклами ЧС.