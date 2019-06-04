"Все йде до цього": журналіст розповів, хто очолить "Динамо"

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас упевнений, що білоруський фахівець Олександр Хацкевич продовжить тренувати "Динамо".

"Варіантів у "Динамо" вистачало. Але всерйоз розглядалися лише кілька. Вернидуб – це більше фантазії фанів. Ігор Суркіс дійсно думав про Михайличенка. Калитвинцев був креатурою Григорія Суркіса. Розглядався навіть компромісний варіант їх тандему. Але все йде до того, що залишать Хацкевича", – поділився інсайдом Бурбас у себе в Twitter.

Варіантів у Динамо Було вдосталь. Альо всерйоз розглядалі лиш кілька. Вернидуб це более фантазії фанів. І.Суркіс Дійсно думав про Михайличенка. Калитвинцев БУВ креатурою Г.Суркіса. Розглядався даже компромісній варіант їхнього тандему. Альо все идет до того, что позбавляти Хацкевича. - Igor Burbas (@iburbas) 4 червня 2019 р

45-річний фахівець 2 червня 2017 року, підписав дворічний контракт із "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Під керівництвом Олександра Миколайовича "Динамо" виграло Суперкубок України, а також стало срібним призером УПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" залишилося без головного тренера після того, як закінчився термін дії контракту Хацкевича.

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