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"Все йде до цього": журналіст розповів, хто очолить "Динамо"

1.9тЧитати матеріал російською

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас упевнений, що білоруський фахівець Олександр Хацкевич продовжить тренувати "Динамо".

"Варіантів у "Динамо" вистачало. Але всерйоз розглядалися лише кілька. Вернидуб – це більше фантазії фанів. Ігор Суркіс дійсно думав про Михайличенка. Калитвинцев був креатурою Григорія Суркіса. Розглядався навіть компромісний варіант їх тандему. Але все йде до того, що залишать Хацкевича", – поділився інсайдом Бурбас у себе в Twitter.

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45-річний фахівець 2 червня 2017 року, підписав дворічний контракт із "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Під керівництвом Олександра Миколайовича "Динамо" виграло Суперкубок України, а також стало срібним призером УПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" залишилося без головного тренера після того, як закінчився термін дії контракту Хацкевича.

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Особи
Олександр ХацкевичІгор Бурбас
Тег
ФК Динамо Київ
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̶Ш̶у̶м̶е̶р̶ы̶ дебилo-кастрюли, бля...
̶Ш̶у̶м̶е̶р̶ы̶ дебилo-кастрюли, бля...
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус :)
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