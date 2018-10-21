Усе дуже погано: названо сумний діагноз Ярмоленка

Український півзахисник лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, який отримав травму в дербі з "Тоттенхемом", пройшов детальне обстеження. За повідомленням The Sun, гірші побоювання лікарів підтвердилися і у 28-річного футболіста — розрив ахілла.
"Нам не пощастило. Це жахливий удар для клубу", — прокоментувало ситуацію джерело у клубі.
Після матчу нашому співвітчизнику була зроблена операція, через що він пропустить мінімум шість місяців - весь регулярний сезон чемпіонату Англії (АПЛ).
Нагадаємо, що подібну травму ахілла Ярмоленко отримав цієї зими, виступаючи за дортмундську "Боруссію".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у лондонському дербі після подачі з кутового, Ярмоленко невдало зіграв на добиванні і не зміг піднятися на ноги. Лідер збірної України покинув поле на ношах. Замість українця на полі з'явився Грейді Діангана.
Нагадаємо, що Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" у літнє міжсезоння за 22 млн фунтів.
У поточному сезоні за "молотобійців" Андрій зіграв у10 матчах у всіх турнірах (6 — в основі), у яких відзначився 2 голами.
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