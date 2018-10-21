Усе дуже погано: названо сумний діагноз Ярмоленка

Український півзахисник лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, який отримав травму в дербі з "Тоттенхемом", пройшов детальне обстеження. За повідомленням The Sun, гірші побоювання лікарів підтвердилися і у 28-річного футболіста — розрив ахілла.

"Нам не пощастило. Це жахливий удар для клубу", — прокоментувало ситуацію джерело у клубі.

Після матчу нашому співвітчизнику була зроблена операція, через що він пропустить мінімум шість місяців - весь регулярний сезон чемпіонату Англії (АПЛ).

Нагадаємо, що подібну травму ахілла Ярмоленко отримав цієї зими, виступаючи за дортмундську "Боруссію".

Новини Ярмоленко не став відповідати російською на питання про Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лондонському дербі після подачі з кутового, Ярмоленко невдало зіграв на добиванні і не зміг піднятися на ноги. Лідер збірної України покинув поле на ношах. Замість українця на полі з'явився Грейді Діангана.

Нагадаємо, що Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" у літнє міжсезоння за 22 млн фунтів.

У поточному сезоні за "молотобійців" Андрій зіграв у10 матчах у всіх турнірах (6 — в основі), у яких відзначився 2 голами.