"Все досить ввічливо": російський журналіст розповів, як потрапив до Києва на фінал Ліги чемпіонів

Журналісту російського видання "Спорт-Экспресс" Дмитру Зєлєнову довелося кілька десятків хвилин відповідати на питання прикордонників під час проходження українського кордону. Представник ЗМІ прибув до Києва на фінал Ліги чемпіонів, причому добирався до столиці через Білорусь.

Про це Зєлєнов розповів в своїй статті на сайті видання .

"На кордоні я був в черзі одним з перших, але пройшов його в підсумку останнім. Поглянувши на мій паспорт, офіцер прикордонного контролю аеропорту Жуляни, жінка середніх років, попросила почекати в сторонці. Потім мене запросили в окреме приміщення, де поставили кілька запитань. Коли в останній раз був в Україні? Коли відвідував Крим? Скільки везу з собою грошей? Де зупиняюся? Де акредитація на матч? Співбесіда і перевірка зайняли близько 40 хвилин. Все досить чемно. Штамп - і я в Києві", - поділився емоціями журналіст .

До Києва потрапив! Хоча і провів близько 40 хвилин в компанії прикордонників. Але все спокійно і ввічливо #UCLfinal pic.twitter.com/zEhGxu1iv1 - Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 24 травня 2018 р

Відзначимо, що раніше в Києві заявляли, що не допустять до роботи на фіналі Ліги чемпіонів представників російських ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві натовп невідомих напала на фанатів англійського "Ліверпуля". У Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували інцидент.