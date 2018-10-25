''Вразила бацила'': тренер розповів про заразу Кокоріна і Мамаєва

Найтитулованіший тренер в історії чемпіонату Росії Олег Романцев вважає, що в'язниця не виправить Кокоріна і Мамаєва. Скандальні футболісти повинні займатися благодійністю і добрими справами, щоб повернути прихильність суспільства.

"Хлопців вразила бацила великих грошей. Ця зараза і повинна їх вилікувати. Нехай рік переводять зарплату в дитячі будинки, проводять із дітьми тренування, допомагають хоспісу та малозабезпеченим. Нехай грають у своїх клубах, хоча футболісти вони, на мій погляд, посередні. Саме так спокутують свої вчинки", — наводить слова Романцева "Спорт-експрес".

Новини Стали відомі співкамерники Кокоріна і Мамаєва

Мамаєв і Кокорін стали фігурантам двох кримінальних справ за статтею про хуліганство. Також був затриманий молодший брат Кокоріна. 19-річний Кирило Кокорін — у числі трьох співучасників, особи яких слідчим уже вдалося встановити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Кокорін і Павло Мамаєв вранці 8 жовтня в одній із кав'ярень Москви побили чиновника Мінпромторгу Росії. Незадовго до цього футболісти, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, разом із друзями завдали черепно-мозкову травму водію ведучої Першого каналу Ольги Ушакової.

Футболістам було відмовлено у переведенні під домашній арешт. Спортсмени продовжать утримуватися у Бутирській в'язниці.