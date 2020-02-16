Впустили момент: Зінченко міг грати за Росію

Головний тренер "Уфи", за яку виступав український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, Вадим Євсєєв заявив, що наш співвітчизник міг отримати російське громадянство.

"Скаути з Манчестера стежили за Олександром з 15 років, ще з юнацьких збірних. А перехід відбувся, коли Олександр став гравцем "Уфи". На той час він вже доріс до української молодіжки. Хоча я точно знаю: Газізов (генеральний директор команди – Ред.) хотів, щоб Зінченко отримав російське громадянство", – цитує слова Євсєєва інформагентство Спорт-Експрес.

Олександр Зінченко

Він також розповів, що завадило Зінченку отримати російський паспорт.

"Керівництво РФС тоді сказало: ви спочатку розберіться зі статусом свого гравця – легіонер він чи ні. Впустили момент? Так, можливо", – додав Євсєєв.

Нагадаємо, що українець виступав за "Уфу" з зими 2015 року до літа 2016 року.

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