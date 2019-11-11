Вперше за три роки: Роналду розлютився й влаштував бойкот у "Ювентусі"

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду залишився вкрай незадоволений рішенням головного тренера команди Мауріціо Саррі замінити його на 55 хвилині матчу з "Міланом" (1:0) в італійській Серії А.

Кріштіану Роналду в матчі з "Міланом"

Відразу після заміни Роналду не потиснув руку наставнику команди, а попрямував у роздягальню. Крім того, не дочекавшись закінчення поєдинку, португалець залишив межі стадіону за три хвилини до фінального свистка, повідомляє Squawka.

Кріштіану Роналду в матчі з "Міланом"

Цікаво, що Роналду забрали з поля вже в другому матчі поспіль. Востаннє футболіст не догравав до кінця через заміну два поєдинки поспіль у травні 2016 року. А за весь минулий сезон (2018/2019) португальський футболіст був замінений всього два рази.

Варто зауважити, що аргентинець Пауло Дібала, який вийшов замість Роналду в зустрічі з "Міланом", став героєм поєдинку, забивши єдиний у матчі гол на 77 хвилині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше форвард збірної України Роман Яремчук випередив Роналду в рейтингу бомбардирів.

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