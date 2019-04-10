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Вперше за 70 років: збірна Бразилія буде грати в "динамівськiй" формі - фотофакт

1.6тЧитати матеріал російською

Збірна Бразилії з футболу представила новий комплект форми, яка виконана в "динамівських" - біло-синіх кольорах.

Нову екіпіровку, яку створив Nike, Конфедерація футболу Бразилії представила у себе в Twitter.

П'ятикратні чемпіони світу не використали ці кольори з 1950 року після поразки від Уругваю в вирішальному матчі домашнього ЧС.

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

збірна Бразилії

збірна Бразилії

twitter.com/CBF_Futebol

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Нагадаємо, що в листопаді минулого року в бразильському Пелотасі за тиждень до 84-го дня народження, після багаторічної боротьби з раком шкіри помер письменник, журналіст і дизайнер Алдір Гарсія Шлее. Йому збірна Бразилії зобов'язана знаменитими жовтими футболками.

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Місце
Бразилія
Тег
збірна Бразилії з футболу
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