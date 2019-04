Вперше за 70 років: збірна Бразилія буде грати в "динамівськiй" формі - фотофакт

Збірна Бразилії з футболу представила новий комплект форми, яка виконана в "динамівських" - біло-синіх кольорах.

Нову екіпіровку, яку створив Nike, Конфедерація футболу Бразилії представила у себе в Twitter.

П'ятикратні чемпіони світу не використали ці кольори з 1950 року після поразки від Уругваю в вирішальному матчі домашнього ЧС.

Have you seen the new # SeleçãoBrasileira away kit? 🇧🇷🤩



It's a throwback to their original colours, which were swapped for yellow and green after the disappointment of the 1950 #WorldCup Final.



We've still got one of the originals though 😉- worn at that tournament by Ademir 🙌 pic.twitter.com/zHhKr7NCFY