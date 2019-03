Вперше за 10 років: "Ліверпуль" після перемоги над "Баварією" повторив рекорд для Англії

Англійський "Ліверпуль" впевнено пройшов німецьку "Баварію" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Такий успіх ліверпульців дав можливість Англії повторити унікальний рекорд в ЛЧ.

"Ліверпуль" став четвертою командою, яка вийшла в 1/4 фіналу ЛЧ (слідом за "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхемом"). Таким чином в чвертьфіналі зіграють всі учасники турніру від Англії - це по-своєму унікальне досягнення, адже більше команд на стадії 1/4-ї в ЛЧ не було ні в однієї з країни.

В останній раз подібне траплялося 10 років тому, і тоді чотири команди-співвітчизниці в чвертьфіналі були також у Англії - "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Арсенал" і "Челсі". При чому тоді трійка ("Челсі", МЮ і "Арсенал") пробилася і в 1/2-у, а "Манчестер" вийшов у фінал, але програв "Баварії".

4 - There will be four English teams in the Champions League quarter-finals for the first time since the 2008-09 campaign. Fantastic. #BAYLIV