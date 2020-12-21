Вперше в житті відчув таке, – капітан "Динамо" про наслідки коронавірусу

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук розповів, що перехворів на коронавірус у легкій формі, але зазначив, що процес відновлення після цього був непростим.

В інтерв'ю журналу "Футбол" півзахисник зізнався, що відчув те, чого не траплялося з ним раніше. За його словами, у COVID-19 є "специфічні наслідки".

"Перехворів у легкій формі. Три дні була температура 37, зникли запахи та смак, тіло ломило, поперек окремо – таке відчуття, що туди вбивають залізний клин. Стосовно фізичного стану дуже цікаво. Виходити було складно. Мені пощастило, що я ще трохи пропустив – 10-11 днів. Але виходити реально було важкувато, не зовсім приємні відчуття. Незрозуміло і по-новому, вперше в житті відчув таке. Мало того, мені здається, я досі ще до кінця не оговтався. Є в коронавірусу специфічні наслідки, як мені здається", – цитує Сидорчука видання "Динамо Київ від Шурика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про ускладнення через COVID-19 розповів данський легіонер київського клубу Міккель Дуелунд.