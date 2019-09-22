Вперше в XXI столітті! Футболіст "Динамо" встановив унікальне досягнення

Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга, який грає на правах оренди в "Дніпрі-1", став першим народженим в XXI столітті українським гравцем, який забив два голи в матчі чемпіонатів країни.

Напередодні 19-річний футболіст оформив дубль у ворота "Карпат" (2:0) у 8-му турі першості України в Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що Супряга став головним героєм фінального матчу чемпіонату світу з футболу серед 20-річних. У вирішальній зустрічі проти Японії гравець "Дніпро-1" зробив дубль.

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