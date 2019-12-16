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16 грудня • оновлено в 18:04
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Вперше в історії: визначилося місце проведення фіналу Кубка України

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Стало відомо місце проведення фінального матчу Кубка України з футболу сезону-2019/20. Виконком Української асоціації футболу затвердив господарем фіналу Тернопіль.

В якості резервного місця проведення вирішального матчу турніру затверджена "Арена Львів" у столиці Галичини. Про це повідомляє "Футбол news".

Стадіон в Тернополі

Стадіон в Тернополі

УАФ

Міський стадіон Тернополя реконструювали в 2012 році. Зараз він розрахований на 15 тисяч глядачів. Повідомляється, що для проведення фіналу на тернопільському стадіоні повинні усунути основні проблеми: недостатнє освітлення, невідповідність віп-ложі і медіа-зони стандартам, відсутність умов для телетрансляції.

Новини
ФФУ покарала "Динамо" за матч Кубка України з "Шахтарем"

Тернопіль вперше в історії отримав право прийняти фінальний поєдинок Кубка. Раніше найчастіше матчі, в яких визначався володар трофея, проводилися в Києві (18 разів). Також фінали приймали Харків (4 рази), Дніпро (2 рази), Суми (1 рази), Львів (1), Полтава (1) та Запоріжжя (1).

Фінал Кубка України-2019/20 запланований на 13 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в історичному матчі обіграло "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України.

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Читайте всі новини по темі "Кубок України з футболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок України з футболу
Місце
Україна Тернопіль
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