Вперше в історії! У драматичному матчі визначився володар Суперкубка УЄФА

Переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" обіграв переможця Ліги Європи лондонський "Челсі" і 4-й раз виграв Суперкубок УЄФА.

Драматична зустріч у Стамбулі на "Водафон-Арені" завершилась у серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:4. Основний час завершився внічию 2:2.

Цей матч вперше в історії футболу обслуговувала жіноча бригада арбітрів. Ніколи до цього жінка-рефері не працювала на грі чоловічих команд у єврокубках. Допомагали 35-річній француженці Стефані Фраппар асистентки Мануела Ніколозі і Мішель О'Ніл.

Стефані Фраппар UEFA

UEFA

"Ліверпуль" бадьоро почав гру, але потім втратив всю перевагу. "Челсі" набрав хід, почав знаходити вільні зони і дірки в обороні суперника. "Червоні" грали рвано – фрагментами виконуючи розкішний пресинг і чудові атаки, але "сині" демонстрували більш цілісний футбол.

Ліверпуль - Челсі UEFA

На 22-й хвилині Педро порвав всю оборону "Ліверпуля", обігрався з Жиру, увійшов у штрафну і лише поперечина врятувала Адріана від гола.

Команді Клоппа явно не вистачало впевненості від лівих крайніх захисників, що дуже сильно впливало на малюнок гри.

"Челсі" без особливих проблем зламував захист мерсисайдців і явно награв на свій гол, який трапився на 36-й хвилині.

Ліверпуль - Челсі UEFA

На 36-й хвилині Канті почав гольову атаку в центрі поля, відіграв на Пулішіча, який зібрав довкола себе одразу декількох гравців "Ліверпуля" і виконав ідеальну передачу на Жиру, відрізавши одразу чотирьох захисників. Футболіст збірної Франції пробив ідеально в кут воріт.

Ліверпуль - Челсі UEFA

Ліверпуль - Челсі UEFA

Гол повинен був розбудити гравців "Ліверпуля" і змусити активізуватися, але нічого такого не трапилося. Номінальні гості, як і раніше, велику частину часу оборонялися і не могли навіть зачепитися за м'яч, щоб перейти зі своєї половини поля.

Ліверпуль - Челсі UEFA

Після перерви Юргену Клоппу потрібно було терміново оживляти свою атаку і він кинув у бій Фірміно, перевернувши гру. Бразилець замінив Алекса Окслейд-Чемберлена і в першій же атаці спорудив гол.

Фабіньо класною закидачкою знайшов у штрафному Роберто, гравець збірної Бразилії м'яко виконав кидок на Мане і сенегалець, вибивши м'яч практично з рук Кепи, зрівняв рахунок.

Шокований "Челсі" посинався в захисті і буквально за 6 хвилин міг іще пропустити 3 м'ячі. "Ліверпуль" довгими передачі моментально перетинав центральну частину раз по раз агресивно борючись у чужій штрафній.

Лише до 63-й хвилини лондонці остаточно прийшли в себе, поступово позначаючи і свої атаки. На 75-й хвилині "Ліверпуль" повинен був забивати другий, але найдорожчий воротар світу на стрічці створив справжнє диво. Спершу Кепа впорався з непростим ударом Салаха в нижній кут, а потім і з добиванням ван Дейка.

Темп гри помітно впав. Глядачі все рідше спостерігали стрімкі вибухові атаки у виконанні команд, футболісти яких все частіше згадували про додатковий час і можливi післяматчевi пенальті.

Екстратайм почався драматично для "Челсі". На 95-й хвилині фантастична зв'язка Фірміно – Мане спорудила другий гол.

"Пенсіонерам" знадобилося 6 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Абрахам впав у штрафному після контакту з Адріаном, Стефані Фраппар звернулася до VAR, але рішення залишила в силі.

Нічия перевела зустріч у серію ударів з 11-метрової точки, де успішніше себе проявили футболісти "Ліверпуля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня в напруженому матчі лише в серії пенальті "Манчестер Сіті" обіграв "Ліверпуль" – 5:4.

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