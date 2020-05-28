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28 травня • оновлено в 21:12
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Вперше в історії: "Шахтар" і "Динамо" проведуть унікальний матч в УПЛ

3.1т
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Вперше в історії протистояння "Шахтаря" і "Динамо" українське Ель-Класіко буде судити повністю жіноча бригада арбітрів.

Головним рефері центрального матчу 24-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі призначена Катерина Монзуль. 38-річній харків'янці допомагатимуть Олександра Ардашева (Суми) та Марина Стрілецька (Київ).

Поєдинок "Шахтар" - "Динамо", за обопільною домовленістю сторін, відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок 31 травня в 17:00.

Жінки-арбітри на матчі УПЛ

Жінки-арбітри на матчі УПЛ

кадр з відеотрансляції телеканалу Футбол

Жінки-арбітри на матчі УПЛ

Жінки-арбітри на матчі УПЛ

кадр з відеотрансляції телеканалу Футбол

Жінки-арбітри на матчі УПЛ

Жінки-арбітри на матчі УПЛ

кадр з відеотрансляції телеканалу Футбол

Нагадаємо, що вперше в історії України повністю жіноча бригада арбітрів вивела команди на матч в Прем'єр-лізі в листопаді 2018-го. Унікальний випадок для нашого футболу відбувся у грі 14- го туру УПЛ між полтавською "Ворсклою" і ФК "Львів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня арбітр матчу 22-го туру УПЛ "Десна" – "Зоря" Катерина Монзуль видалила півзахисника луганського клубу Максима Луньова і хавбека "Десни" Олексія Гуцуляка після перегляду відеоповторів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Динамо - Шахтар Прем'єр-ліга України
Особа
Катерина Монзуль
Місце
Україна Київ
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