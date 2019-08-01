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Вперше в історії: Росія встановила ганебне досягнення в єврокубках

2.2т Читати матеріал російською

Тульський "Арсенал" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи був розгромлений "Нефтчі" (0:3) і покинув турнір.

Вперше в історії країни футбольний клуб з РФ вилетів із єврокубків від азербайджанського.

Туляки також програли "Нефтчі" перший матч (0:1). У тій грі азербайджанський клуб вперше обіграв російський у єврокубках.

Арсенал - Нефтчі

Арсенал - Нефтчі

Російський клуб "Арсенал" зайняв шосте місце в чемпіонаті Росії-2018/2019 й отримав право почати виступ у Лізі Європи.

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Український форвард "Гента" видав фантастичний матч у Лізі Європи: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 1 серпня, луганський футбольний клуб "Зоря" в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи обіграв чорногорську "Будучность" і пройшов у наступний етап.

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Тема
Ліга Європи
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Какой-то гений пишет заголовки. "Опозорились"! В спорте вообще нет такого понятия. Проиграли - значит соперник сегодня оказался сильнее, это бывает, в чем позор-то? Дурачье.
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