Вперше в історії: Росія встановила ганебне досягнення в єврокубках

Тульський "Арсенал" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи був розгромлений "Нефтчі" (0:3) і покинув турнір.

Вперше в історії країни футбольний клуб з РФ вилетів із єврокубків від азербайджанського.

Туляки також програли "Нефтчі" перший матч (0:1). У тій грі азербайджанський клуб вперше обіграв російський у єврокубках.

Арсенал - Нефтчі

Російський клуб "Арсенал" зайняв шосте місце в чемпіонаті Росії-2018/2019 й отримав право почати виступ у Лізі Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 1 серпня, луганський футбольний клуб "Зоря" в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи обіграв чорногорську "Будучность" і пройшов у наступний етап.

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