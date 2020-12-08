Уперше в історії гравчинею жіночого клубу став трансгендер: фото футболістки

Максим Іншаков Футбол 22:36, 8.12.2020 Оновлено: 22:45, 8.12.2020

Уперше в історії професійного футболу за жіночий клуб гратиме спортсменка-трансгендер.

23-річна нападниця Мара Гомес, яка народилася чоловіком, зіграла за "Вілью Сан Карлос", який виступає у вищому жіночому дивізіоні Аргентини. Гомес за рахунку 1:7 вийшла на заміну в матчі проти "Лануса".

Як повідомляє The Daily Mail, футболістка підписала контракт ще в січні, однак потім їй довго довелося доводити, що рівень тестостерону в організмі не перевищує допустимі норми й вона справді вже є жінкою.

Мара Гомес підписала контракт із "Вільей Сан Карлос"
Instagram Мари Гомес
Мара Гомес на вечірці
Instagram Мари Гомес
Мара Гомес на тренуванні
Instagram Мари Гомес
Мара Гомес на відпочинку
Instagram Мари Гомес
Мара Гомес
Instagram Мари Гомес

"Після важкої боротьби й довгого очікування Мара Стефанія Гомес змогла зіграти за наш клуб. Ця новина є історичною й не має аналогів для світового футболу, оскільки це перша трансгендерна гра, яку було зіграно на професійному рівні", – йдеться в заяві "Вільї Сан Карлос".

Після зустрічі суперниці, якi перемогли, вручили дівчині светр "Лануса" з її ім'ям на спині.

Мара Гомес після матчу отримала джерсі зі своїм номером
Instagram Мари Гомес

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський трансгендер Мак Беґґс став переможцем турніру з боротьби серед дівчат.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Російський актор вирішив "помиритися" з українцями, назвавши борщ "російським". Фото та відео

На Черкащині священник Московського патріархату поскаржився на вірян через перехід до ПЦУ: тих викликали на допит

"Буде катастрофа!" Польща почала переманювати лікарів з України в розпал COVID-19: залишився єдиний вихід

Викладач Українського католицького університету назвав вакцину "всесвітньою змовою"

Сатурн і Юпітер зійдуться рекордно близько з часів Середньовіччя: як побачити