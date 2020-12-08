Уперше в історії гравчинею жіночого клубу став трансгендер: фото футболістки

Уперше в історії професійного футболу за жіночий клуб гратиме спортсменка-трансгендер.

23-річна нападниця Мара Гомес, яка народилася чоловіком, зіграла за "Вілью Сан Карлос", який виступає у вищому жіночому дивізіоні Аргентини. Гомес за рахунку 1:7 вийшла на заміну в матчі проти "Лануса".

Як повідомляє The Daily Mail, футболістка підписала контракт ще в січні, однак потім їй довго довелося доводити, що рівень тестостерону в організмі не перевищує допустимі норми й вона справді вже є жінкою.

"Після важкої боротьби й довгого очікування Мара Стефанія Гомес змогла зіграти за наш клуб. Ця новина є історичною й не має аналогів для світового футболу, оскільки це перша трансгендерна гра, яку було зіграно на професійному рівні", – йдеться в заяві "Вільї Сан Карлос".

Після зустрічі суперниці, якi перемогли, вручили дівчині светр "Лануса" з її ім'ям на спині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський трансгендер Мак Беґґс став переможцем турніру з боротьби серед дівчат.