Вперше в історії футболу: в матчі "Бенфіка" - "Мілан" стався унікальний випадок

Футболісти "Бенфіки" вперше скористалися нововведенням в футбольних правилах ( новий звід почав діяти з 1 червня), за яким удар від воріт тепер можна розігрувати усередині штрафної.

На матчі Міжнародного кубка чемпіонів з "Міланом" португальці змогли неймовірно ефектно піти від пресингу суперника, створивши прецедент у світовому футболі.

Влаходімовіч віддав пас на голову своєму захиснику, а той відразу повернув йому шкіряну сферу у руки. Після чого воротар вже звичним прийомом відправив свою команду в контратаку.

Відзначимо, що зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "Бенфіки". Єдиний гол на 70-й хвилині забив марокканець Таарабт.

Таким чином, португальські "орли" впритул наблизився до перемоги на турнірі. Примітно, що трофей може вислизнути від "червоно-білих", якщо "Манчестер Юнайтед" переможе в своєму матчі "россонері" з рахунком 3:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня футбольний клуб "Реал Мадрид" зазнав розгромної поразки в 3-му турі Міжнародного кубка чемпіонів. На арені "МетЛайф-Стедіум" в США, підопічні Зідана з рахунком 3:7 поступилися землякам з "Атлетіко".

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