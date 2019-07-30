Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Вперше в історії футболу: в матчі "Бенфіка" - "Мілан" стався унікальний випадок

4.3т Читати матеріал російською

Футболісти "Бенфіки" вперше скористалися нововведенням в футбольних правилах ( новий звід почав діяти з 1 червня), за яким удар від воріт тепер можна розігрувати усередині штрафної.

Вперше в історії футболу: в матчі "Бенфіка" - "Мілан" стався унікальний випадок

На матчі Міжнародного кубка чемпіонів з "Міланом" португальці змогли неймовірно ефектно піти від пресингу суперника, створивши прецедент у світовому футболі.

Влаходімовіч віддав пас на голову своєму захиснику, а той відразу повернув йому шкіряну сферу у руки. Після чого воротар вже звичним прийомом відправив свою команду в контратаку.

Відзначимо, що зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "Бенфіки". Єдиний гол на 70-й хвилині забив марокканець Таарабт.

Таким чином, португальські "орли" впритул наблизився до перемоги на турнірі. Примітно, що трофей може вислизнути від "червоно-білих", якщо "Манчестер Юнайтед" переможе в своєму матчі "россонері" з рахунком 3:0.

Новини
Головний конкурент Луніна по "Реалу" жорстко зганьбився в Міжнародному кубку чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня футбольний клуб "Реал Мадрид" зазнав розгромної поразки в 3-му турі Міжнародного кубка чемпіонів. На арені "МетЛайф-Стедіум" в США, підопічні Зідана з рахунком 3:7 поступилися землякам з "Атлетіко".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Міжнародний кубок чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Міжнародний кубок чемпіонів
Теги
ФК Бенфіка ФК Мілан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel