Вперше! Українець Зінченко забив шедевральний гол за "Манчестер Сіті": відео

Футболіст збірної України Олександр Зінченко забив перший м'яч за "Манчестер Сіті". Українець відзначився фантастичним дальнім ударом в поєдинку Кубка Англійської футбольної ліги проти "Бертон Альбіон".

В кінці першої половини зустрічі Зінченко отримав хорошу передачу від Лероя Сане і неймовірним дальнім ударом в дев'ятку відправив м'яч у ворота суперника.

35. The Ukrainian takes a big first-time swing from 25 yards out which deceives the 'keeper and drops beautifully into the net! What a way to open your goalscoring exploits with the Club! A thriller!



🔵 4-0 🔶 #cityvbafc #mancity pic.twitter.com/vEqnZXH1dT — Manchester City (@ManCity) 9 января 2019 г.

На той час "Сіті" вів у рахунку 3:0. "Бертон Альбіон" засмучував також Кевін Де Брюйне, а Габріел Жезус відзначився дублем.

Олександр Зінченко

Гол Олександра Зінченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського клубу "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола публічно захопився футболістом збірної України Олександром Зінченком. Хавбек "городян" на 35-й хвилині припустився помилки в матчі проти "Саутгемптона", яка призвела до голу в його ворота, а через 10 хвилин віддав точний пас.