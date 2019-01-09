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Вперше! Українець Зінченко забив шедевральний гол за "Манчестер Сіті": відео

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Футболіст збірної України Олександр Зінченко забив перший м'яч за "Манчестер Сіті". Українець відзначився фантастичним дальнім ударом в поєдинку Кубка Англійської футбольної ліги проти "Бертон Альбіон".

В кінці першої половини зустрічі Зінченко отримав хорошу передачу від Лероя Сане і неймовірним дальнім ударом в дев'ятку відправив м'яч у ворота суперника.

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На той час "Сіті" вів у рахунку 3:0. "Бертон Альбіон" засмучував також Кевін Де Брюйне, а Габріел Жезус відзначився дублем.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Гол Олександра Зінченка

Гол Олександра Зінченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського клубу "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола публічно захопився футболістом збірної України Олександром Зінченком. Хавбек "городян" на 35-й хвилині припустився помилки в матчі проти "Саутгемптона", яка призвела до голу в його ворота, а через 10 хвилин віддав точний пас.

Особа
Олександр Зінченко
Місце
АнгліяМанчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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