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29 листопада • оновлено в 12:05
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Вперше цілував чоловік: Ракицький розповів про неприємну ситуацію в Росії

4.7т
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Український футболіст, захисник "Зеніту" (Санкт-Петербург) Ярослав Ракицький розповів про традицію, яка з'явилася під час матчів російського клубу.

Перед тим, як виконати штрафний удар, українець бере участь у незвичайному ритуалі: його цілує в голову партнер по команді Магомед Оздоєв. Традиція прижилася: Ракицький після такої "процедури" забив вже кілька голів у 2019 році.

В інтерв'ю сайту "Фонтанка" колишній гравець збірної України заявив, що в Росії вперше зіткнувся з тим, що його цілує чоловік.

"Я вже сказав, щоб Оздоєв не підходив до мене. Я соромлюся. Так, три голи я забив. Магомед знову підходив, намагався поцілувати. Але я сказав, що не треба, дай бог – сам так заб'ю, без поцілунку", – сказав Ракицький.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський журналіст висловився про те, що Ярослава Ракицького перестали викликати в збірну України не через політику.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Ярослав Ракицький
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
ФК Зеніт
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Там глядишь и путен в пупок поцелует или жирик в баньку пригласит...
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Может этому Оздоеву приятно целовать Рахитского. А если это любовь, Надя? — Вот о чём должны вы были сначала подумать, Наденька!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Одиозный Сергей, +100500!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Петушня!
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2
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Махал Махалыч, +100500!
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