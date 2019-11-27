Вперше цілував чоловік: Ракицький розповів про неприємну ситуацію в Росії

Український футболіст, захисник "Зеніту" (Санкт-Петербург) Ярослав Ракицький розповів про традицію, яка з'явилася під час матчів російського клубу.

Перед тим, як виконати штрафний удар, українець бере участь у незвичайному ритуалі: його цілує в голову партнер по команді Магомед Оздоєв. Традиція прижилася: Ракицький після такої "процедури" забив вже кілька голів у 2019 році.

В інтерв'ю сайту "Фонтанка" колишній гравець збірної України заявив, що в Росії вперше зіткнувся з тим, що його цілує чоловік.

"Я вже сказав, щоб Оздоєв не підходив до мене. Я соромлюся. Так, три голи я забив. Магомед знову підходив, намагався поцілувати. Але я сказав, що не треба, дай бог – сам так заб'ю, без поцілунку", – сказав Ракицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський журналіст висловився про те, що Ярослава Ракицького перестали викликати в збірну України не через політику.

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