Колишній нападник махачкалинського "Анжи" росіянин Шаміль Лахіялов жахнувся через важку ситуацію з коронавірусом у Дагестані та розповів про ситуацію з місцями в лікарнях.

"Ситуація дуже погана! В офіційну статистику в Дагестані ніхто не вірить. Може, її для Москви готують? Що відбувається в наших лікарнях – це жах! Справжній жах. Черги стоять. Місце звільняється, тільки якщо когось винесли вперед ногами. На це ліжко відразу кладуть іншого. В одну лікарню черги 100-150 осіб", – сказав Лахіялов в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Шаміль Лахіялов ФК "Анжи"

Він зазначив, що ситуація в гірських районах ще гірша, ніж у місті.

"Це в місті таке відбувається. А що в гірських районах – це взагалі словами не описати. Люди на самолікуванні. Власними силами перекривають в'їзди в села. Знаєте, чому так вийшло? Тому що ми, дагестанці, цю проблему не дуже сприйняли з самого початку. Погано до нас її донесли", – підсумував ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної Росії Роман Широков назвав наслідки коронавірусу для Росії.

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