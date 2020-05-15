Колишній нападник махачкалинського "Анжи" росіянин Шаміль Лахіялов жахнувся через важку ситуацію з коронавірусом у Дагестані та розповів про ситуацію з місцями в лікарнях.
"Ситуація дуже погана! В офіційну статистику в Дагестані ніхто не вірить. Може, її для Москви готують? Що відбувається в наших лікарнях – це жах! Справжній жах. Черги стоять. Місце звільняється, тільки якщо когось винесли вперед ногами. На це ліжко відразу кладуть іншого. В одну лікарню черги 100-150 осіб", – сказав Лахіялов в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.
Шаміль Лахіялов
ФК "Анжи"
Він зазначив, що ситуація в гірських районах ще гірша, ніж у місті.
"Це в місті таке відбувається. А що в гірських районах – це взагалі словами не описати. Люди на самолікуванні. Власними силами перекривають в'їзди в села. Знаєте, чому так вийшло? Тому що ми, дагестанці, цю проблему не дуже сприйняли з самого початку. Погано до нас її донесли", – підсумував ексфутболіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної Росії Роман Широков назвав наслідки коронавірусу для Росії.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".