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16 травня • оновлено в 03:34
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"Вперед ногами": російський ексфутболіст Шаміль Лахіялов розповів про жахи коронавірусу в Дагестані

12.1т
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Колишній нападник махачкалинського "Анжи" росіянин Шаміль Лахіялов жахнувся через важку ситуацію з коронавірусом у Дагестані та розповів про ситуацію з місцями в лікарнях.

"Ситуація дуже погана! В офіційну статистику в Дагестані ніхто не вірить. Може, її для Москви готують? Що відбувається в наших лікарнях – це жах! Справжній жах. Черги стоять. Місце звільняється, тільки якщо когось винесли вперед ногами. На це ліжко відразу кладуть іншого. В одну лікарню черги 100-150 осіб", – сказав Лахіялов в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Шаміль Лахіялов

Шаміль Лахіялов

ФК "Анжи"

Він зазначив, що ситуація в гірських районах ще гірша, ніж у місті.

"Це в місті таке відбувається. А що в гірських районах – це взагалі словами не описати. Люди на самолікуванні. Власними силами перекривають в'їзди в села. Знаєте, чому так вийшло? Тому що ми, дагестанці, цю проблему не дуже сприйняли з самого початку. Погано до нас її донесли", – підсумував ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної Росії Роман Широков назвав наслідки коронавірусу для Росії.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Махачкала
Тег
ФК Анжи
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

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