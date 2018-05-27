Воює з Україною: фанати бояться їхати в Росію на ЧС-2018

Футбольні фанати бояться їхати в Росію на чемпіонат світу через російських хуліганів, дорожнечі і проблем з логістикою. Також однією з причин називається війна з Україною.

Такі результати бліц-опитування, які провів OBOZREVATEL на центральній вулиці Києва напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Всі фанати "Реала" і "Ліверпуля", опитані кореспондентом, заявили, що не збираються відвідувати наших північних сусідів, щоб підтримати збірні Іспанії та Англії відповідно.

Новини Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі ЛЧ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли підготовку Росії в ЧС-2018, зокрема намальовані фасади з людьми.

Крім того, в інтернеті з'явилася версія стартапу по-російськи. У Ростові уболівальників планують поселити в "гаражах".