"Воша пітерська": главу РФС висміяли у мережі через скандал з новою формою збірної Росії

Президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков став об'єктом насмішок з боку фанатів після того, як спробував виправдатися за скандал з новою формою національної збірної.

Читачі сайту Чемпионат.com пройшлися по функціонеру після того, як той пояснив інцидент тим, що компанія-виробник відправила екіпіровку у виробництво без узгодження з РФС. Дюкову нагадали про те, що союз проводив офіційну презентацію форми і його слова виглядають безглуздо.

збірна Росії в новій формі РФС

"Можна питання. А презентацію з гравцями збірної вони теж без вашої згоди провели?", "Дюкову такі заяви тільки на Першому каналі потрібно робити, може там йому повірять", "Зрозумів Дюков, що каюк, перекинувся, зробив трюк!", "Воша пітерська, на твоєму смітнику не викладали таке поняття як договір?", "Знову Обама винен, так що ти будеш робити", – пишуть в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в збірній Росії відмовилися виходити у новій формі на матч відбору Євро-2020 з Бельгією. У свою чергу Adidas відповів на претензії РФС, нагадавши про проведені переговори.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!