"Ворскла" здобула історичну перемогу в Лізі Європи

Полтавська "Ворскла" вперше в історії виграла матч групового раунду Ліги Європи. У виїзному поєдинку українська команда мінімально обіграла "Карабах" 0:1.

На старті поєдинку підопічні Гурбана Гурбанова на правах господарів зустрічі захопили ініціативу. Азербайджанські футболісти контролювали м'яч, однак біля воріт полтавчан не загострювали. Варто відзначити відмінну гру в обороні українського клубу, правда на чужій половині поля підопічним Сачка не вдавалося створити практично нічого.

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У "Ворскли" було багато браку в нападі: полтавці втрачали м'яч ледь переходячи центральну лінію. Команда виконувала установку тренера віддати ініціативу і діяти на контракатах, однак саме їх полтавчанам відверто не вистачало. Сачко намагався скоригувати дії своїх підопічних із кромки поля і у нього вийшло розбудити футболістів. На гостру атаку "Карабаху" українці відповіли контрвипадом, змусивши вступити в гру кіпера суперника.

Найнебезпечніший момент зустрічі азербайджанці створили в кінцівці зустрічі. М'яч після хитрого виконання штрафного розминувся з дальньою стійкою.

У роздягальні Сачко зумів підібрати для футболістів потрібні слова. Уже в дебюті другої половини зустрічі "Ворскла" шокувала суперника забитим м'ячем. Владислав Кулач дальнім ударом по центру відправив м'яча у сітку воріт "Карабаху".

Після пропущеного м'яча азербайджанці заграли активніше, змусивши вступати в гру Шуста. Однак захист полтавчан і раніше практично не залишав суперникові шансу на загострення. Кулач і компанія віддали ініціативу господарям і чекали зручного моменту, щоб вибігти в контратаку і подвоїти свою перевагу. В одному з таких випадів Ребенок із чудової позиції не влучив по воротах.

"Карабах" намагався підібрати ключ до воріт "Ворскли". Азербайджанці кілька разів змушували українських уболівальників хапатися за серце, але Шуст у рамці діяв максимально надійно.

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На 80-й хвилині у господарів був реальний шанс зрівняти рахунок, але м'яч після розіграшу небезпечного стандарту рикошетом від гравця "Карабаху" пішов за лицьову лінію.

Кінцівка поєдинку видалася дуже напруженою. Біля воріт Шуста виникали "пожежі", однак азербайджанські футболісти відверто прощали суперника. Тож полтавчанам вдалося втримати мінімальну перевагу і завоювати історичну перемогу.

"Карабах" (Азербайджан) - "Ворскла" (Україна) 0:1

Гол: 0:1 - 48 Кулач.

"Карабах" - Вагнер, Жежнічак, Садигов, Медведєв, Герье, Гараєв, Мічел, Славчев (Озобіч, 58), Абдуллаєв (Деларж, 69), Зубір, Емегара (Мадатов, 58).

"Ворскла" - Шуст, Даллку, Сапай, Пердута, Якубу (Ніколас Карека, 46), Шарпар, Чеснаков, Скляр, Ребенок, Кулач (Сергійчук, 77; Чижов, 90), Коломоєць.

Попередження: Кулач (4), Пердута (41), Зубір (64), Даллку (79), Сергійчук (87).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" розгромно програв "Манчестер Сіті" в третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів.