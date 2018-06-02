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Воротаря "Ліверпуля" після ганьби в фіналі ЛЧ наздогнав новий удар

2.4тЧитати новину російською

У воротаря "Ліверпуля" Лоріс Каріус після провалу в фіналі Ліги чемпіонів зруйнувалось особисте життя. Подруга німецького голкіпера Іанта Роуз не витримала такої психологічної атаки з боку ЗМІ та вболівальників і кинула голкіпера.

27-річна красуня отписалась від свого екс-бойфренда і в Instagram

"Мені довелося видалити 400 образливих і бездумних коментарів цього ранку від людей, які публікують свої позбавлені сенсу судження, хоча самі нічого не знають про ситуацію", - написала модель.

Новини
"Тягнули": воротар "Ліверпуля" зробив заяву після ганьби в фіналі ЛЧ

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Іанта Роуз

Instagram

Каріус став головним антигероєм фінального поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Голкіпер збірної Німеччини пропустила два ганебних голи і фактично позбавив свою команду перемоги

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