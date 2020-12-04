Воротар "Зорі" зробив розкішний сейв і врятував для команди перемогу над "Лестером". Відео

Воротар луганської "Зорі" Нікола Василь здійснив грандіозний порятунок своєї команди у матчі Ліги Європи з англійським "Лестером", чим зберіг перемогу "біло-чорним".

На останній доданій хвилині гри англійці кинулися на останній штурм воріт "Зорі". Турецький півзахисник "лисиць" Дженгіз Ундер, отримавши передачу з лівого флангу, зважився на удар метрів з 22-х.

М'яч йшов точно в "дев'ятку", але боснійський голкіпер команди Віктора Скрипника неймовірним чином зумів витягнути м'яча і перевести його на кутовий. Цей сейв Василя допоміг "Зорі" втримати мінімальну перевагу і відсвяткувати другу поспіль перемогу в Лізі Європи.

Відзначимо, що незважаючи на перемогу, українці втратили шанси на вихід до плей-офф після перемоги португальської "Браги" над грецьким АЕКом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник Роман Яремчук відзначився розкішним голом за бельгійський "Гент" у матчі Ліги Європи зі "Слованом".