Воротар "Зорі" встановив рекорд збірної України

Воротар збірної України Андрій Лунін, який дебютував за збірну в товариському матчі проти Саудівської Аравії, став наймолодшим голкіпером в історії національної команди.

Українець дебютував за збірну у віці 19 років і 40 днів, повідомляє "команда1".

Попередній рекорд належав Максиму Ковалю (19 років і 174 дні), на третьому місці розташувався Олександр Шовковський (19 років і 315 днів).

Якщо брати до уваги і польових гравців, то Лунін займає 7-е місце. Наймолодшим дебютантом у збірній України залишається Сергій Ребров, який вперше зіграв за національну команду у віці 18 років і 24 дні.

Раніше повідомлялося, що збірна Росії встановила ганебний антирекорд.