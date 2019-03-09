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Воротар збірної України став кращим уматчі чемпіонату Іспанії

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Український голкіпер "Леганеса" Андрій Лунін отримав найвищу оцінку в своїй команді за матч проти мадридського "Атлетико" за версією порталу WhoScored. Воротареві національної збірної України поставили 7,5 бала за поєдинок Ла Ліги.

Воротар збірної України став кращим уматчі чемпіонату Іспанії

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Лунін вперше за довгий час вийшов в основному складі "Леганеса" і на 50-й хвилині відбив пенальті від Сауля. Правда, іспанський півзахисник з другого разу таки вразив ворота українського голкіпера.

Леганес - Атлетико

Леганес - Атлетико

CDLeganes

Ще один українець Василь Кравець отримав за поєдинок проти "Атлетико" оцінку 6,5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Олександр Зінченко отримав найвищу оцінку за поєдинок Прем'єр-ліги Англії проти "Борнмута". EA SPORTS FIFA визнала нашого спортсмена кращим гравцем матчу.

Український футболіст відіграв весь матч. Зінченко віддав 101 передачу з відсотком точності – 96.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Андрiй ЛунiнВасиль Кравець
Теги
ЛеганесАтлетіко Мадрид
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