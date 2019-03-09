Воротар збірної України став кращим уматчі чемпіонату Іспанії

Український голкіпер "Леганеса" Андрій Лунін отримав найвищу оцінку в своїй команді за матч проти мадридського "Атлетико" за версією порталу WhoScored. Воротареві національної збірної України поставили 7,5 бала за поєдинок Ла Ліги.
Лунін вперше за довгий час вийшов в основному складі "Леганеса" і на 50-й хвилині відбив пенальті від Сауля. Правда, іспанський півзахисник з другого разу таки вразив ворота українського голкіпера.
Леганес - Атлетико
CDLeganes
Ще один українець Василь Кравець отримав за поєдинок проти "Атлетико" оцінку 6,5.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Олександр Зінченко отримав найвищу оцінку за поєдинок Прем'єр-ліги Англії проти "Борнмута". EA SPORTS FIFA визнала нашого спортсмена кращим гравцем матчу.
Український футболіст відіграв весь матч. Зінченко віддав 101 передачу з відсотком точності – 96.
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