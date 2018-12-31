Воротар збірної України прийняв несподіване рішення

Воротар збірної України Андрій Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", збирається до кінця сезону залишитися в "Леганесі", де зараз виступає на правах оренди.

Андрій Лунін

Хоча Лунін і не має достатнього ігрового часу в "Леганесі", поступаючись місцем у воротах основному воротареві команди Івану Куельяру, український голкіпер задоволений своїм становищем і звернувся до керівництва клубу залишити його до кінця сезону, повідомляє авторитетне іспанське видання AS.

Нагадаємо, що до цього з'явилася інформація про те, що феноменальна гра воротаря збірної України за "Леганес" в матчі Кубка Іспанії вразила босів мадридського "Реала" і вони збираються повернути Луніна в "Реал".

У цьому сезоні Лунін зіграв за "Леганес" всього 274 хвилини - в 2 матчах у чемпіонаті Іспанії, і 2 - в Кубку Іспанії. В останній раз в Ла Лізі Лунін виходив в старті в матчі 13-го туру проти "Алавеса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін, що на правах оренди виступає нині за "Леганес", потрапив в символічну збірну кращих орендованих футболістів, які грають в чемпіонаті Іспанії.