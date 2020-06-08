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8 червня • оновлено в 22:23
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Воротар збірної України повторив вражаючий рекорд по відбитим пенальті

3.3т
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Воротар "Олександрії" та збірної України Юрій Паньків в матчі 25-го туру УПЛ з київським "Динамо" повторив вражаючий рекорд національного чемпіонату по відбитим пенальті.

На 14-й хвилині зустрічі Паньків відбив удар з 11-метрової позначки півзахисника "біло-синіх" Віталія Буяльського. Для 35-річного голкіпера цей пенальті став вже 15-м в кар'єрі в чемпіонатах України. Юрій став всього четвертим воротарем, який досяг такого показника, повідомляє Sport.ua.

Вісім разів Паньків зберігав свої ворота в недоторканності в рядах "Олександрії", чотири – донецького "Металурга" і тричі – "Арсеналу".

Відзначимо, що незважаючи на відбитий голкіпером пенальті, "Олександрія" поступилася "Динамо" – 1: 5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий трюк українського футболіста Михайла Мудрика підкорив мережу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
Теги
Збірна України з футболу ПФК Олександрія ФК Динамо Київ
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