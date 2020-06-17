Воротар збірної України Андрій Лунін відбив пенальті і врятував команду від поразки

Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін відбив пенальті в 33-му турі чемпіонату Іспанії з футболу в Сегунді (друга за силою ліга).

Команда 21-річного воротаря збірної України в другому поєдинку після карантину зустрілася з "Депортіво", і завдяки діям українця врятувала нічию (2:2).

У поточному сезоні українець пропустив 10 м'ячів в 11 матчах. У трьох іграх він відстояв у воротах на нуль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі Лунін справив справжній фурор своєю грою. В одному з моментів Андрій віддав передачу супернику, але врятував ситуацію, відбивши удар. У другому таймі голкіпер витягнув "мертвий" м'яч, що летів під поперечину. За підсумками матчу Лунін отримав найвищу оцінку від порталу SofaScore – 7,7.