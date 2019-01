Воротар забив шалений гол через все поле в європейському чемпіонаті

Голкіпер "Гленторана" Елліотт Морріс відзначився неймовірним ударом у матчі чемпіонату Північної Ірландії. Воротар допоміг своїй команді перервати триматчеву серію поразок і обіграти "Інститут".

На десятій хвилині зустрічі Морріс вибивав м'яч зі своєї половини поля. Удар вийшов не тільки сильним, а ще й точним: голкіпер суперника відійшов надто далеко і не зумів парирувати удар свого колеги.

⚽ @Glentoran take the lead through ... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS !!!



