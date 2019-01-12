Воротар забив шалений гол через все поле в європейському чемпіонаті

Голкіпер "Гленторана" Елліотт Морріс відзначився неймовірним ударом у матчі чемпіонату Північної Ірландії. Воротар допоміг своїй команді перервати триматчеву серію поразок і обіграти "Інститут".

На десятій хвилині зустрічі Морріс вибивав м'яч зі своєї половини поля. Удар вийшов не тільки сильним, а ще й точним: голкіпер суперника відійшов надто далеко і не зумів парирувати удар свого колеги.

У другому таймі форвард "Гленторана" Пол О'Ніл забив другий м'яч у ворота "Інституту" і забезпечив своїй команді перемогу в поєдинку.

Елліотт Морріс belfasttelegraph.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Роман Зозуля допоміг "Альбасете" вирвати нічию в домашньому матчі іспанської Сегунди проти "Спортинга" з Хіхона. Екс-гравець національної збірної забив на 86-й хвилині.

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