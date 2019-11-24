Воротар забив божевільний гол ударом через все поле

Воротар мексиканської "Гвадалахари" Хосе Родрігес забив неймовірний гол у матчі чемпіонату Мексики проти "Веракрус".

27-річний воротар скористався тим, що в кінцівці голкіпер суперників побіг в чужу штрафну і точним ударом через все поле зміг потрапити в рамку порожніх воріт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з матчів чемпіонату Уругваю з футболу був забитий неймовірний гол. Голкіпер команди "Серро Ларго" відкрив рахунок в грі з "Серро Монтевідео" фантастичним ударом майже від своїх воріт.

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