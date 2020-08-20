Воротар відбив три пенальті поспіль в Юнацькій лізі УЄФА

Голкіпер "Зальцбурга" U-19 Даніель Антош відбив три пенальті поспіль у чвертьфіналі Юнацької ліги УЄФА проти "Ліона".

На 10-й хвилині поєдинку за рахунку 0:0 у ворота австрійської команди був призначений пенальті. Французький футболіст пробив у лівий від себе кут, а воротар розгадав задум суперника і перевів м'яч за лицьову лінію. Однак арбітр помітив, що Антош залишив лінію воріт до удару, тому сказав гравцеві "Ліона" перебити одинадцятиметровий. Друга та третя спроби також не увінчалися успіхом для нападника французького клубу.

Відзначимо, що "Зальцбург" зумів здолати "Ліон" з рахунком 4:3 і вийти до півфіналу Юнацької ліги УЄФА, де зіграє з мадридським "Реалом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Румунії 19-річний воротар відбив два пенальті і був вилучений з поля.