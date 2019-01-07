Воротар в Болгарії забив найбезглуздіший автогол сезону

Литовський голкіпер болгарського футбольного клубу ЦСКА Вітаутас Черніаускас відзначився епічним автоголом у матчі чемпіонату країни.

На 14-й хвилині зустрічі софійської команди iз "Чорно Море" з Варни захисник армійців Микола Бодуров відпасував назад воротарю. Черніаускас спробував відразу вибити м'яч, але не влучив по ньому.

Шкіряна сфера зрадницьки підскочила і закотилася в ворота. Черніаускас спробував врятувати ситуацію, але наздогнати круглого не зміг.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нідерландський півзахисник англійського клубу "Хаддерсфілд Таун" відзначився ефектним автоголом у поєдинку Кубка Ліги. 21-річний уродженець Гронінгена забив практично з центра поля на сьомий доданій хвилині у грі проти "Сток Сіті".