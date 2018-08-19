Воротар під час матчу прикинувся трупом - опубліковано відео

У мережі згадали найнезвичайнiше видалення в історії футболу, яке відбулося у 2015 році. Воротар еквадорської "Барселони" Максімо Бангера вирішив прикинутися мертвим, щоб його не вигнали з поля за фол останньої надії.

У поєдинку Кубка Лібертадорес проти колумбійського "Атлетіко Насьональ" при рахунку 1:1 29-річний голкіпер на 90-й хвилині невдало зіграв у захисті. Побачивши в руці рефері червону картку страж воріт не придумав нічого кращого, як зімітувати клінічну смерть.

Варто відзначити, що це йому не допомогло. Бангера в результаті вигнали з матчу, а так як все заміни були вичерпані, в ворота встав польовий гравець "Барселони" і пропустив удар зі штрафного - 1:2.

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