Воротар "Ліверпуля" зробив заяву після ганьби в фіналі ЛЧ

Воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус попросив вибачення за поразку від "Реала" в фіналі Ліги чемпіонів.

"Зараз не відчуваю нічого. Сьогодні я програв матч для своєї команди. Відчуваю свою провину перед усіма. Приношу вибачення всім, прошу у команди вибачення, у клубу в цілому. Помилки дорого нам коштували. Якщо б я міг повернутися назад у часі, то зробив б це. Мені просто шкода мою команду. Знаю, що сьогодні я поцупив їх вниз. Зараз дуже важко", - цитує голкіпера Talksport.

Каріус став головним антигероєм фінального поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Голкіпер збірної Німеччини пропустила два ганебних голи і фактично позбавив свою команду перемоги.