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Воротар "Ліверпуля" зробив заяву після ганьби в фіналі ЛЧ

9.8тЧитати новину російською

Воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус попросив вибачення за поразку від "Реала" в фіналі Ліги чемпіонів.

"Зараз не відчуваю нічого. Сьогодні я програв матч для своєї команди. Відчуваю свою провину перед усіма. Приношу вибачення всім, прошу у команди вибачення, у клубу в цілому. Помилки дорого нам коштували. Якщо б я міг повернутися назад у часі, то зробив б це. Мені просто шкода мою команду. Знаю, що сьогодні я поцупив їх вниз. Зараз дуже важко", - цитує голкіпера Talksport.

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Каріус став головним антигероєм фінального поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Голкіпер збірної Німеччини пропустила два ганебних голи і фактично позбавив свою команду перемоги.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ФК Ліверпуль
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