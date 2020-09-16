Воротар "Динамо" в Лізі чемпіонів зробив божевільний сейв на останніх хвилинах матчу

Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан врятував команду від голу в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ.

На 87-й хвилині за рахунку 0:2 голландці кинулися всіма силами відіграватися. Після подачі Ідріссi де Віт з забійної відстані просто розстрілював українського голкіпера, але Георгій зміг зреагувати, перевівши м'яч у поперечину.

Забарний невдало спробував винести круглого, після чого Боаду знову потрапив у поперечину. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го кваліфікаційного раунду "Динамо" – АЗ завершилася з рахунком 2:0. Голами у другому таймі відзначилися Жерсон Родрігес і Микола Шапаренко.

Після поєдинку Мірча Луческу оцінив гру київської команди.

Пізніше визначився суперник "біло-синіх" у плей-оф ЛЧ.

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