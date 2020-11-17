Воронін в Росії поскаржився на відмову збірної України

Колишній футболіст збірної України, Андрій Воронін розповів, що дуже хотів зайняти тренерську посаду в національній "синьо-жовтiй" командi, але йому відмовили.

Воронін дуже чекав цієї пропозиції і сподівався повернутися в збірну України, так як у нього велика родина з маленькими дітьми і робота в збірній в цьому сенсі бачилася ідеальним варіантом.

"Коли Шева прийняв команду, переговорили на цю тему. Андрій сказав: "Зараз штаб укомплектований, але, як тільки місце звільниться, буду пропонувати твою кандидатуру. Я теж хотів би з тобою попрацювати". Після того, як Рауль Ріанчо перейшов в "Спартак" в 2018 році місце звільнилося. І на нього взяли Сашу Шовковського. На цьому все закінчилося, ілюзії розчинилися", – цитує Вороніна championat.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня Воронін увійшов до тренерського штабу московського "Динамо", за яке виступав в 2010-2014 роках.