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"Ворог не пройде!" Клуб Ракицького жорстоко покарав фаната через фінал "Гри престолів"

8.6тЧитати матеріал російською

Чемпіон Росії санкт-петербурзький "Зеніт" жорстоко покарав одного з підписників офіційної клубної сторінки в соціальній мережі Twitter.

Приводом для санкцій стала поведінка вболівальника, який опублікував спойлери до заключної серії культового серіалу "Гра престолів", 6 серія 8 сезону якого вийшла за українським та російським часом у ніч проти 20 травня.

"Зеніт", кольори якого захищає українець Ярослав Ракицький, прийняв рішення назавжди заблокувати підписника. "Ворог не пройде", – прокоментували дії фаната СММ-фахівці пітерського клубу.

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"Гра престолів-8": дивитися 6 серію онлайн

"Пощади не буде!" – відреагував на це в коментарях 26-річний півзахисник чемпіонів Росії Магомед Оздоєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький відзначився унікальним досягненням світового футболу, ставши переможцем чемпіонатів двох різних країн протягом одного сезону.

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Тема
Гра престолів
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Теги
Гра престолів 8ФК Зеніт
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