"Ворог людини!" Український агент оголосив війну Гвардіолі

Відомий український футбольний агент Дмитро Селюк в пух і прах розніс тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу. Селюк веде справи колишнього нападника "городян" Яя Туре, для якого сезон 2017/2018 став останнім у футболці "Сіті".

За словами агента, проблеми у його підопічного з іспанським наставником почалися ще в "Барселоні". "Так само, як у Ето'О, Ібрагімовича і багатьох інших футболістів. Гвардіола крім каталонців, чий знак носить на грудях, не любить ні одну національність. Гвардіола за своїм характером ворог людини", - цитує Селюка Sport24.ru.

Українець також підкреслив, що нічого особливого в Гвардіолі немає і йому дуже далеко до деяких досягнень інших не менш іменитих тренерів.

"У пресі дуже багато пишеться про Гвардіолу, хоча він цього не гідний як особистість. При цьому ми мало чуємо про того ж Зідана, а він три рази поспіль виграв Лігу чемпіонів. І коли говорять, що Гвардіола кращий тренер, то я повинен сказати: Гвардіолі до виграшу трьох поспіль кубків Ліги чемпіонів далеко. Більш того, готовий посперечатися, що в "Манчестер Сіті" він їх ніколи не виграє", - резюмував агент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хосеп Гвардіола похвалив футболіста збірної України за внесок в чемпіонство "Сіті".