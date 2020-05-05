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5 травня • оновлено в 18:22
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Відновлення УПЛ під великим питанням: OBOZREVATEL дізнався подробиці

1.7т
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Поновлення чемпіонату України з футболу у розіграші Прем'єр-ліги знаходиться під великим питанням.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, в якому повідомляється, що карантин в Україні затягнеться до кінця року.

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Зокрема, уряд країни не планує дозволяти проведення спортивних змагань, футбольних матчів і концертів, незважаючи на послаблення обмежувальних заходів під час карантину. Це означає, що сфери спорту і шоу-бізнесу з великою часткою ймовірності не розпочнуть свою діяльність до кінця літа.

протистояння "Шахтаря" і "Динамо" в УПЛ

протистояння "Шахтаря" і "Динамо" в УПЛ

ФК "Шахтар"

Таким чином, плани Прем'єр-ліги провести 24-й тур першості вже 31 травня виглядають сумнівно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в донецькому "Шахтарі" запропонували альтернативний варіант завершення розіграшу УПЛ в умовах карантину через пандемію коронавірусу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Карантин в Україні
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