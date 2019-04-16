"Вони "вибухнуть": іспанський новачок "Динамо" висловився про атмосферу в команді

Іспанський легіонер київського "Динамо" Фран Соль, який проходить реабілітацію після травми, відверто розповів про свою адаптацію в клубі й поділився думками про перспективи столичної команди.

"Сподіваюся, що Олександр Хацкевич далі працюватиме з "Динамо". Тому що мені подобається його стиль, спокій, манера проведення тренувань. Дуже важливо, що якщо є вдалі матчі, наприклад, перемога над "Олімпіакосом", то він не буває занадто щасливим, але коли ми програємо — він не стає дуже-дуже злим. Він вміє тримати емоції при собі. І коли ми граємо, ти дивишся на тренерський місток і бачиш у нього посмішку, спокійний вираз обличчя. Особисто мені це допомагає і додає впевненості", — заявив іспанець "Футбол 24".

Фран Соль

Фран Соль дуже високо оцінює потенціал молодих гравців київського "Динамо" і вірить, що з ними команда може досягти великих успіхів.

"Я вважаю, що у "Динамо" є дуже хороша перспектива з цими молодими гравцями. Це перший рік, коли такі гравці як Шепелєв, Шапаренко, Миколенко стали отримувати більше часу на полі. Я впевнений, що в наступному сезоні вони "вибухнуть", як той же Циганков. Разом із більш досвідченими гравцями, як, наприклад, я, Вербич, Бойко, Кендзьора, вважаю, що у нас дуже збалансована команда. Вона має енергію і бажання завдяки молоді, а також досвід", — зазначив футболіст.

Соль, Кендзьора і Циганков — міць київського "Динамо"

"Якщо у нас буде пристрасть і воля рухатися вперед, незважаючи на те, що трапилося в цьому сезоні, вважаю, що в наступному сезоні ми будемо ще кращими. Як на мене, зараз у нас дуже збалансована, сильна команда. Якщо навіть взяти останній кубковий матч із "Шахтарем" і подивитися на гру Кендзьори, Миколенка – це топ-рівень. Дуже хороший матч провів Сідклей. Багато гравців зіграли відмінно в цьому матчі. Я пишався ними", — підсумував Соль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард київського "Динамо" Фран Соль отримав травму в поєдинку Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни".

У кінцівці першого тайму зустрічі Соль пішов у контактну боротьбу з футболістом суперника, і в падінні отримав коліном у плече.

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