"Вони в команді і це головне": Михайличенко – про матч "Динамо" в Лізі Європи

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко напередодні матчу 2-го туру Ліги Європи дав традиційну пресконференцію.

"Якщо говорити про те, що я бачу і що хочеться бачити, то команда добре виглядає в нинішній час і повинна витримати заданий темп до жовтневої паузи на зборі. Та й ми працювали чимало над цим, але тут також треба ще і проявляти характер, щоб самі хлопці проявляли свої особисті якості", – цитує Олексія Олександровича кореспондент OBOZREVATEL.

Крім того, наставник відповів, чи вийдуть Попов і Цітаішвілі на цю гру.

"У першу чергу треба розуміти, що вони перебувають в основний заявці. А чи вийдуть вони саме на поле, це буде визначатися вже перед грою. Але вони в команді, і це головне", – підсумував Михайличенко.

Нагадаємо, що віцечемпіон України в четвер, 3 жовтня, зіграє в швейцарському Санкт-Галлені проти місцевого "Лугано". Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!