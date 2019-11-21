"Вони нас ненавидять": легенда "Спартака" обурився через матч Україна – Росія на Євро-2020

Чемпіон СРСР-1962 у складі московського "Спартака" Валерій Рейнгольд зізнався, що побоюється зустрічі між збірними Росії й України в плейоф чемпіонату Європи в 2020 році.

Валерій Рейнгольд Динамомания

"Україна нас терпіти суто по-людськи не може. Я не політолог, намагаюся триматися від цього подалі, але у мене є очі. І я бачу, що коїться навколо. Вони нас ненавидять, самі футболісти відгукуються з одним лише негативом. Ми прості люди, маємо жити в дружбі, допомагати одне одному. Яка різниця, хто ти за національністю. Я грав за радянських часів, коли за країну виступали 15 народних республік. І люди були добрі, з розумом, зла нікому не бажали. Зараз чортзна-що коїться", – сказав Рейнгольд, якого цитує News.ru.

На думку футбольного ветерана, те, що українців і росіян розвели між собою на груповому етапі, абсолютно правильно.

"Нікому не хочеться базару, бійок і сутичок, тому що це може довести до біди. А далі може трапитися так, що зустрінемося і з Україною, будемо дивитися по турнірній таблиці. Але для мене це страшно, тому що людське життя дорожче будь-якого виду спорту. Грати з Україною для нас на межі життя й смерті", – додав Валерій Рейнгольд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний російський коментатор Василь Уткін нервово висловився про можливий матч Україна – Росія на вирішальній стадії плейоф Євро-2020.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!