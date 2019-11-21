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21 листопада • оновлено в 16:38
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"Вони нас ненавидять": легенда "Спартака" обурився через матч Україна – Росія на Євро-2020

4.2т
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Чемпіон СРСР-1962 у складі московського "Спартака" Валерій Рейнгольд зізнався, що побоюється зустрічі між збірними Росії й України в плейоф чемпіонату Європи в 2020 році.

Валерій Рейнгольд

Валерій Рейнгольд

Динамомания

"Україна нас терпіти суто по-людськи не може. Я не політолог, намагаюся триматися від цього подалі, але у мене є очі. І я бачу, що коїться навколо. Вони нас ненавидять, самі футболісти відгукуються з одним лише негативом. Ми прості люди, маємо жити в дружбі, допомагати одне одному. Яка різниця, хто ти за національністю. Я грав за радянських часів, коли за країну виступали 15 народних республік. І люди були добрі, з розумом, зла нікому не бажали. Зараз чортзна-що коїться", – сказав Рейнгольд, якого цитує News.ru.

На думку футбольного ветерана, те, що українців і росіян розвели між собою на груповому етапі, абсолютно правильно.

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"Нікому не хочеться базару, бійок і сутичок, тому що це може довести до біди. А далі може трапитися так, що зустрінемося і з Україною, будемо дивитися по турнірній таблиці. Але для мене це страшно, тому що людське життя дорожче будь-якого виду спорту. Грати з Україною для нас на межі життя й смерті", – додав Валерій Рейнгольд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний російський коментатор Василь Уткін нервово висловився про можливий матч Україна – Росія на вирішальній стадії плейоф Євро-2020.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Теги
збірна Росії з футболу Збірна України з футболу
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Не хрен этомук кцпу давить нап мозоль что оно "простая людь". Эта "простая людь" аж васералапсмь от восторга оккупируя Крым и убивая украинцев на Донбассе. Таких "простых" за йух и куда подальше. Всех
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Да уж...почему украинцы ненавидят расеян?! Пусть расеяне убьют еще пару десятков тысяч украинцев, а мы пока все подумаем
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фил филька
фил филька
свинорусами по президенскому тв обзываются. не мудрено такое мнение заиметь. но зря паритесь что россия что украина вылетят на следующей стадии.
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1
6
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
фил филька, говори за свою свинорускую недострану
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2
1

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