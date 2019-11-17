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18 листопада • оновлено в 00:31
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Дагестанські футболісти спровокували грандіозну бійку в чемпіонаті Росії

3.1т
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Матч 18-го туру другого за силою футбольного дивізіону Росії (ПФЛ) між астраханським "Волгарьом" і махачкалінським "Легіон-Динамо" завершився масовою бійкою.

Відразу після закінчення зустрічі почалася словесна перепалка, яка незабаром переросла в масову бійку за участю основних і запасних гравців. Двоє футболістів від отриманих ударів впали на газон, а одного повалили борцівським прийомом. Через деякий час на поле вибігли уболівальники

"Знали, що будуть провокації, повинні були бути більш стресостійкими, не відповідати. Все це розуміли, але, коли на гравця накидаються троє і починають ззаду бити, це щонайменше негарно", - заявив після матчу тренер "Волгаря" Віталій Панов.

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Футболісти в чемпіонаті Росії влаштували масову бійку

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня чеченські футболісти спровокували масову бійку в чемпіонаті Росії. Бійка на стадіоні в Грозному почалася на 38-й хвилині після фолу в центрі поля.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Смотрите на это быдлo! Вот оно - истинное рыло этого скота! Кому подобные твари мышибратья? Это - не люди. Это рюские. Одичавшие.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Одичали, скоты! (с)
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