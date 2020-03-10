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10 березня • оновлено в 16:52
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"Вольфсбург" - "Шахтар": по матчу Ліги Європи винесено суворий вердикт через коронавірус

3.4т
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Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Вольфсбург" (Німеччина) – "Шахтар" (Донецьк, Україна) через коронавірус пройде без глядачів на трибунах.

Про це повідомляє Wolfsburger Nachrichten.

Відзначається, що місто і клуб підтвердили цю інформацію, але оголошень на офіційних сторінках поки немає.

Зустріч відбудеться у четвер, 12 березня в Вольфсбурзі на "Фольксваген-Арені". Початок – 22.00 за київським часом.

"Фольксваген-Арена" у Вольфсбурзі

"Фольксваген-Арена" у Вольфсбурзі

Flickr: alexknip

Нагадаємо, раніше в ФК "Вольфсбург" запевняли, що поєдинок проти "Шахтаря" не наражений на ризик і зустріч пройде в звичайних умовах, незважаючи на епідемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в той же час німецький клуб виступив із заявою, що стосується матчу-відповіді з "Шахтарем" в Харкові, який пройде 19 березня.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга Європи
Місце
Німеччина Вольфсбург
Теги
ФК Шахтар ФК Вольфсбург
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