"Вольфсбург" - "Шахтар": онлайн відео голів Ліги Європи

Донецький "Шахтар" в ці хвилини грає матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольсфбург".

Вже на 17-й хвилині Жуніор Мораес відкрив рахунок після навісу Ісмаїлі і відскоку від гравця "Вольфсбурга". Через 4 хвилини українська команда отримала право на пенальті, але Коваленко бездарно виконав удар, дозволивши голкіперу намертво забрати м'яч у руки.

На 45-й хвилині Вегорст не забив пенальті.

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"Вольфсбург" Німеччина – "Шахтар" Україна 1:1 (другий тайм)

Гол: 0:1 – 16 Мораес.

Вольфсбург – Кастельс, Брукс, Пауло Отава, Кнох, Шлагер, Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеді.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Додо, Матвієнко, Тете, Алан Патрік, Коваленко, Маркос Антоніо, Тайсон, Мораес.

Попередження: Вегорст (18).

Через пандемію коронавiрусу в світі УЄФА заборонив відвідування глядачами цієї зустрічі, тому матч проходить при порожніх трибунах.

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