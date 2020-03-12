Головна Новини
12 березня • оновлено в 23:29
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Вольфсбург" - "Шахтар": онлайн відео голів Ліги Європи

1.2т
Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" в ці хвилини грає матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольсфбург".

Вже на 17-й хвилині Жуніор Мораес відкрив рахунок після навісу Ісмаїлі і відскоку від гравця "Вольфсбурга". Через 4 хвилини українська команда отримала право на пенальті, але Коваленко бездарно виконав удар, дозволивши голкіперу намертво забрати м'яч у руки.

На 45-й хвилині Вегорст не забив пенальті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.

"Вольфсбург" Німеччина – "Шахтар" Україна 1:1 (другий тайм)

Гол: 0:1 – 16 Мораес.

Вольфсбург – Кастельс, Брукс, Пауло Отава, Кнох, Шлагер, Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеді.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Додо, Матвієнко, Тете, Алан Патрік, Коваленко, Маркос Антоніо, Тайсон, Мораес.

Попередження: Вегорст (18).

Через пандемію коронавiрусу в світі УЄФА заборонив відвідування глядачами цієї зустрічі, тому матч проходить при порожніх трибунах.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга Європи
Місце
Німеччина Вольфсбург
Теги
ФК Шахтар ФК Вольфсбург
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Торонто Мэйпл Лифс
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Нэшвилла или ничья в основное время
1.69 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Филадельфия Флайерз
Победа Тампа-Бэй в основное время
2,00 Сделать ставку
Нью-Джерси Дэвилз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Монреаль Канадиенс
VS
Баффало Сэйбрз
Победа Монреаля в основное время
2,09 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Питтсбург Пингвинз
Победа Питтсбурга с нулевой форой
1.76 Сделать ставку
Вашингтон Кэпиталз
VS
Детройт Ред Уингз
Победа Вашингтона с форой в -1,5 шайбы
1.71 Сделать ставку
Победа Марте Олсбю
11.0 Сделать ставку
Расинг
VS
Луго
Гости не проиграют
1.68 Сделать ставку
Риу Аве
VS
Пасуш де Феррейра
Тотал больше 2-х голов
1.67 Сделать ставку
Анкарагюджю
VS
Ризеспор
Гости не проиграют
1.49 Сделать ставку