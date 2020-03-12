"Вольфсбург" - "Шахтар": огляд матчу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" зміг вирвати перемогу над "Вольфсбургом" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" завершився з рахунком 1:2.

Через пандемію коронавiрусу в світі УЄФА заборонив відвідування глядачами цієї зустрічі, тому матч пройшов при порожніх трибунах.

Гра пройшла за переваги українського клубу. Крім того, в матчі футболісти обох команд не забили по одному пенальті. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд поєдинку.

"Вольфсбург" Німеччина – "Шахтар" Україна 1:2

Голи: 0:1 – 16 Мораес, 1:1 – 48 Брукс, 1:2 – 73 Маркос Антоніо.

Вольфсбург – Кастельс, Брукс, Пауло Отава, Кнох, Шлагер (Жоао Віктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеді (Гінчек, 80).

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвієнко, Тете, Алан Патрік, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антоніо, Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес.

Попередження: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого "гірники" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграли внічию з "Бенфікою" 3:3 і з урахуванням домашньої перемоги 2:1 в першому матчі вийшли в наступну стадію турніру.

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