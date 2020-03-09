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9 березня • оновлено в 20:59
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Вольфсбург – Шахтар: де дивитися онлайн і на якому каналі матч Ліги Європи

1.6т
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Чемпіон України донецький "Шахтар" у четвер, 12 березня, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи.

У Німеччині підопічні Луїша Каштру зіграють на виїзді з "Вольфсбургом". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Вольфсбург – Шахтар. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

"Шахтар"

"Шахтар"

Крім того, трансляцію з Вольфсбурга у своїй ефірній сітці запланували білоруський мовник "Білорусь 5" і російський "Матч! Футбол 3".

Відзначимо, що напередодні донецький "Шахтар" у неймовірної перестрілці з сімома голами переграв "Колос" у Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції взяли радикальне рішення по матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ і дортмундською "Боруссією".

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга Європи
Теги
ФК Вольфсбург ФК Шахтар
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