Вольфсбург – Шахтар: де дивитися онлайн і на якому каналі матч Ліги Європи

Чемпіон України донецький "Шахтар" у четвер, 12 березня, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи.

У Німеччині підопічні Луїша Каштру зіграють на виїзді з "Вольфсбургом". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Вольфсбург – Шахтар. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

"Шахтар"

Крім того, трансляцію з Вольфсбурга у своїй ефірній сітці запланували білоруський мовник "Білорусь 5" і російський "Матч! Футбол 3".

Відзначимо, що напередодні донецький "Шахтар" у неймовірної перестрілці з сімома голами переграв "Колос" у Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції взяли радикальне рішення по матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ і дортмундською "Боруссією".

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