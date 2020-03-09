Вольфсбург – Шахтар: де дивитися онлайн і на якому каналі матч Ліги Європи

Чемпіон України донецький "Шахтар" у четвер, 12 березня, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи.
У Німеччині підопічні Луїша Каштру зіграють на виїзді з "Вольфсбургом". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Вольфсбург – Шахтар. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.
"Шахтар"
Крім того, трансляцію з Вольфсбурга у своїй ефірній сітці запланували білоруський мовник "Білорусь 5" і російський "Матч! Футбол 3".
Відзначимо, що напередодні донецький "Шахтар" у неймовірної перестрілці з сімома голами переграв "Колос" у Прем'єр-лізі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції взяли радикальне рішення по матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ і дортмундською "Боруссією".
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